Псковская участница программы «Мама-предприниматель» выходит на федеральный уровень

11:00, 22 ноября 2023, ПАИ

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская представит Псковскую область на федеральном уровне конкурса «Мама-предприниматель». Впервые за десять лет за главный приз программы поборются участницы со всей страны, сообщили ПАИ в региональном центре «Мой бизнес».

Для федерального этапа программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России: Архангельской и Ярославской областей, Москвы, Омской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского краёв и других регионов. В финал вышло 30 проектов, многие из них с социальной направленностью. Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – один миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проекты оценивались по таким критериям, как оригинальность, социальная значимость, возможность к масштабированию. Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.