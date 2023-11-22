Девять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по рукопашному бою в Луге

10:55, 22 ноября 2023, ПАИ

Девять медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на соревнованиях по рукопашному бою, посвящённых Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, которые прошли в Луге Ленинградской области 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие десять спортсменов спортшколы «Мастер» под руководством тренера-преподавателя Рафаэля Керимова.

Золотых наград удостоились Кирилл Сыров, Евгений Артамонов и Тимофей Котов. Серебро взяли Максим Кузь, Маргарита Николаева, Арсений Коваль и Тимофей Котов. Бронзовые награды получили Тимофей Шапкин и Кирилл Кондрашов.

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