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Девять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по рукопашному бою в Луге

Девять медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на соревнованиях по рукопашному бою, посвящённых Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, которые прошли в Луге Ленинградской области 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер» в соцсети «ВКонтакте».

Девять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по рукопашному бою в Луге. Фото: спортшкола «Мастер»

В соревнованиях приняли участие десять спортсменов спортшколы «Мастер» под руководством тренера-преподавателя Рафаэля Керимова.

Золотых наград удостоились Кирилл Сыров, Евгений Артамонов и Тимофей Котов. Серебро взяли Максим Кузь, Маргарита Николаева, Арсений Коваль и Тимофей Котов. Бронзовые награды получили Тимофей Шапкин и Кирилл Кондрашов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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