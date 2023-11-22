Псковичи смогут получить бесплатную юридическую консультацию 24 ноября

12:57, 22 ноября 2023, ПАИ

День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам проведёт Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации проводятся в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется. Консультации будут проводить профессиональные юристы – члены регионального отделения, в том числе нотариусы и помощники нотариусов.

Офис регионального отделения будет работать в режиме открытых дверей, консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10:00 до 17:00. Приём граждан также организуют в нотариальных конторах Псковской области и 12 точках доступа, открытых в районах в рамках проекта «Территория права», поддержанного Фондом президентских грантов. Кроме того, в Псковском отделении ежедневно (по рабочим дням) с 10:00 до 17:00 работает телефон, по которому можно получить консультацию 8 (953) 235-67-67.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 8112) 20-10-92.