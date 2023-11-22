Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут получить бесплатную юридическую консультацию 24 ноября

День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам проведёт Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации проводятся в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется. Консультации будут проводить профессиональные юристы – члены регионального отделения, в том числе нотариусы и помощники нотариусов.

Офис регионального отделения будет работать в режиме открытых дверей, консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10:00 до 17:00. Приём граждан также организуют в нотариальных конторах Псковской области и 12 точках доступа, открытых в районах в рамках проекта «Территория права», поддержанного Фондом президентских грантов. Кроме того, в Псковском отделении ежедневно (по рабочим дням) с 10:00 до 17:00 работает телефон, по которому можно получить консультацию 8 (953) 235-67-67.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 8112) 20-10-92.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России
22 ноября 2023

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области
22 ноября 2023

Кабинеты цифровой образовательной среды открылись в Пустошкинском районе
22 ноября 2023

Мемориал в сквере у Дома офицеров отремонтируют в Пскове
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Как быстро вскрыть дверной замок
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудят в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...