Пик карьеры псковичей, по их мнению, приходится на 47 лет − опрос

11:44, 22 ноября 2023, ПАИ

Пик карьеры и продуктивности приходится на 47 лет, считают псковичи. Таковы данные опроса SuperJob.

Причем средний возраст, когда женщины и мужчины находятся на вершине карьеры, одинаков (по 47 лет), а вот средний возраст наивысшей продуктивности отличается: 46 лет у мужчин и 49 лет у женщин. «Дети выросли, муж сбежал — появился большой простор для деятельности!» — поясняют жительницы города.

Чаще всего временем, на который, по оценкам псковичей, пришелся пик их карьеры (т. е. наиболее высокой должности и зарплаты), называют период от 46 до 50 лет (23%), причем примерно поровну респондентов добились успеха раньше или позже этого. А вот пик их продуктивности, как чаще всего считают горожане, пришелся непосредственно на предпенсионный период (24%).

Рынок труда сейчас переживает период старения кадров. Работодатели постепенно отказываются от негласных предубеждений против возрастных соискателей (официально возрастная дискриминация запрещена законом). Особенно это касается сегмента квалифицированной рабочей силы. Период наибольшей продуктивности представителей рабочих специальностей, по их оценкам, наступает после 50 лет (44%): «Это тот возраст, когда всё знаешь и умеешь, принимаешь быстрые и грамотные решения».