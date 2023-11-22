Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 22 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Текущее состояние рынка труда, по каким направлениям сложнее всего найти специалиста, какими качествами должен обладать человек, чтобы всегда быть востребованным на рынке труда?

Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, бизнес-тренер, председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ирина Владимирова.