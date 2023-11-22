Каких сотрудников не хватает псковским работодателям, рассказала Алёна Трунова

12:12, 22 ноября 2023, ПАИ

Каких сотрудников не хватает псковским работодателям, рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По ее словам, сейчас на рынке труда и в регионе, и в России сложилась двоякая ситуация. «С одной стороны, для граждан - низкий уровень безработицы, но для работодателей это означает много пустующих рабочих мест. На рынке дисбаланс. На одного соискателя приходится 10 вакансий. И это только официальная статистика», - рассказала Трунова.

По её словам, сложнее всего найти сотрудников по квалифицированным инженерным специальностям, а также специалистов в сфере медицины и образования, подсобных рабочих. Однако нехватка специалистов не означает, что работодатели будут брать кого угодно «для галочки», отметила Трунова.