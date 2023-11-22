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Спорт

Чемпионат и первенство по тхэквондо пройдут в Псковской области

16-й чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ пройдут спорткомплексе «Олимп» 23 и 24 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо.

Чемпионат и первенство по тхэквондо пройдут в Псковской области. Фото: Псковская областная федерация тхэквондо

В соревнованиях примут участие спортсмены в семи возрастных группах. Они посоревнуются в программах «спарринг» и «формальный комплекс».

23 декабря соревнования начнутся в 9:00 поединками спортсменов в возрастной группе от девяти до десяти лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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