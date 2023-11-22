Итоги соревнований закрытия сезона спортивного ориентирования подвели в Псковской области

13:52, 22 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги второго этапа соревнований закрытия сезона спортивного ориентирования, двухэтапной эстафеты «Выбери меня», которая прошла в Промежицах Псковской области 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Как ранее пояснял Алексей Никитин, суть эстафеты в том, что ты заранее не знаешь, кто побежит второй этап в эстафете. Участники первого этапа, как в лотерее, вытаскивали себе спортсмена, который побежит второй этап.

«Было две дистанции: на три километра и другая на 600 метров короче. На первом этапе практически десять человек пришли в одно время. В итоге получилось так, что между вторым и третьим местом разрыв был в одну секунду. Всё было довольно-таки динамично и интересно. На первом этапе выходило 40 человек, а на втором – 15. То есть на первом этапе половина сразу отсеялась и осталась ни с чем», – рассказал председатель.

По итогам эстафеты первое место заняли Полина Егорченко и Иван Никитин. Серебряными призёрами стали Екатерина Никитина и Николай Иванов. Бронзовые награды достались Артёму Кондратьеву и Артёму Александрову.

«У нас есть два основных клуба «Псков» и «Русь». Здесь так получилось, что они перемешались и бежали за одну команду. Обычно мы соперничаем на дистанциях, а здесь получилось, что многие бежали в одной команде», – поделился Алексей Никитин.

Призёры получили награды от клуба «Русь».

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