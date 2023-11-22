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Общество

Российские волонтёры смогут рассчитывать на новые виды поддержки от государства

Волонтёры смогут рассчитывать на новые виды поддержки в России. Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, введут нагрудные знаки отличия для волонтёров. В каких именно случаях и в каком порядке, должно установить Правительство РФ. В некоторых регионах России уже существуют знаки отличия для волонтёров, но единой награды, как, к примеру, для почётных доноров, пока нет.

Кроме того, добровольцам смогут компенсировать расходы на медобследования и обучение, если они необходимы для помощи в выбранной волонтёрской сфере. Расходы на медобследование компенсируют в первую очередь тем добровольческим организациям, которые помогают больницам, детским домам, тушат пожары и ликвидируют последствия стихийных бедствий. Впервые получит официальный статус и корпоративное волонтёрство – компании, которые запускают такие проекты, наделят правом на консультационную и организационную поддержку.

Организаторами добровольческой деятельности теперь будут считать не только добровольческие некоммерческие организации, но и ассоциации, союзы, ресурсные центры добровольчества, задачей которых является взаимодействие с госорганами, а также коммерческие компании, которые внедряют у себя корпоративное волонтёрство. Все они смогут рассчитывать на помощь от государства.

Органы власти должны будут разместить информацию обо всех доступных видах поддержки на платформе «Добро.РФ». Там же будут вести личные электронные книжки добровольцев с их достижениями. Сведения в систему организации и волонтёры будут загружать добровольно.

Дополнения в законодательство отметила на заседании палаты член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова. Сенаторы одобрили закон, который должен вступить в силу 1 января 2024 года.

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