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Общество

Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области

Сотрудники управления коммуникации в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Светлана Цыганкова и Кирилл Ерпылев провели профориентационные встречи со школьниками Мурманской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Представители вуза посетили около десяти образовательных учреждений, где познакомили учащихся с институтами ПсковГУ, внеучебной деятельностью вуза, правилами приёма и олимпиадным движением.

Кроме того, делегация университета обсудила перспективы сотрудничества и наметила точки взаимодействия с администрациями образовательных организаций.

Отметим, в профориентационных мероприятиях приняли участие более 600 школьников и студентов СПО.

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Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области

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