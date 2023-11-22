Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области
Сотрудники управления коммуникации в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Светлана Цыганкова и Кирилл Ерпылев провели профориентационные встречи со школьниками Мурманской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Представители вуза посетили около десяти образовательных учреждений, где познакомили учащихся с институтами ПсковГУ, внеучебной деятельностью вуза, правилами приёма и олимпиадным движением.
Кроме того, делегация университета обсудила перспективы сотрудничества и наметила точки взаимодействия с администрациями образовательных организаций.
Отметим, в профориентационных мероприятиях приняли участие более 600 школьников и студентов СПО.
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