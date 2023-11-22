Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области

13:59, 22 ноября 2023, ПАИ

Сотрудники управления коммуникации в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Светлана Цыганкова и Кирилл Ерпылев провели профориентационные встречи со школьниками Мурманской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Представители вуза посетили около десяти образовательных учреждений, где познакомили учащихся с институтами ПсковГУ, внеучебной деятельностью вуза, правилами приёма и олимпиадным движением.

Кроме того, делегация университета обсудила перспективы сотрудничества и наметила точки взаимодействия с администрациями образовательных организаций.

Отметим, в профориентационных мероприятиях приняли участие более 600 школьников и студентов СПО.