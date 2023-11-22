Автобус №25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту

14:35, 22 ноября 2023, ПАИ

Автобус № 25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с окончанием ремонта на улице Ипподромной и Энтузиастов с 23 ноября автобус маршрута № 25 «Родина – улица Рокоссовского – Архив» будет следовать по ранее действующему маршруту – через площадь Ленина.

Расписание опубликовано на сайте предприятия.