Автобус №25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту
Автобус № 25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
В связи с окончанием ремонта на улице Ипподромной и Энтузиастов с 23 ноября автобус маршрута № 25 «Родина – улица Рокоссовского – Архив» будет следовать по ранее действующему маршруту – через площадь Ленина.
Расписание опубликовано на сайте предприятия.
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