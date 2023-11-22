Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память героев СВО Юрия Шипулина и Ивана Ахтырского предлагают увековечить в Пскове

Вопрос об установке мемориальной доски погибшему на Украине дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в среду, 22 ноября, под председательством Натальи Мельниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото ПГД

С соответствующим ходатайством к главе Пскова обратилось командование воинской части, в которой служил Юрий Шипулин. Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома № 95 на Рижском проспекте, в котором проживал военнослужащий.

Кроме того, члены социального комитета рассмотрели вопрос об установке на фасаде дома № 73 на Рижском проспекте мемориальной доски Герою Российской Федерации, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому, также принимавшему участие в специальной военной операции на Украине.

Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации было присвоено Ивану Ахтырскому посмертно. При жизни военнослужащий также был награжден двумя орденами Мужества.

Большинство участников заседания проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить рассмотренные вопросы в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте»
22 ноября 2023

Новые населённые пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО
22 ноября 2023

Эксперты оценили доступность для инвалидов аэропорта Пскова
22 ноября 2023

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами
22 ноября 2023

Автобус №25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту
22 ноября 2023

Вывески, витрины, шрифты – какие изменения внесены в дизайн-код Пскова
22 ноября 2023

Региональный форум для молодых соискателей пройдёт в Пскове
22 ноября 2023

Сотрудники ПсковГУ провели профориентационные занятия для школьников и студентов Мурманской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...