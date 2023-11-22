Память героев СВО Юрия Шипулина и Ивана Ахтырского предлагают увековечить в Пскове

14:47, 22 ноября 2023, ПАИ

Вопрос об установке мемориальной доски погибшему на Украине дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в среду, 22 ноября, под председательством Натальи Мельниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

С соответствующим ходатайством к главе Пскова обратилось командование воинской части, в которой служил Юрий Шипулин. Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома № 95 на Рижском проспекте, в котором проживал военнослужащий.

Кроме того, члены социального комитета рассмотрели вопрос об установке на фасаде дома № 73 на Рижском проспекте мемориальной доски Герою Российской Федерации, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому, также принимавшему участие в специальной военной операции на Украине.

Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации было присвоено Ивану Ахтырскому посмертно. При жизни военнослужащий также был награжден двумя орденами Мужества.

Большинство участников заседания проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить рассмотренные вопросы в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».