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Общество

Где в Великих Луках отключат свет 23 и 24 ноября: список улиц

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Великих Луках 23 и 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета. 

Отключение производится в связи с производством ремонтных работ по адресам:  улица Интернациональная, 3, 5; улица Коломенка, 9, 11, 13; СНТ «Маяк-2» 23 ноября. Время отключения с 09:00 до 17:00. 

24 ноября с 09:00 до 16:00 – улица Тимирязева, 15, 17, 19, 21; улица Ставского, 73а, 71, 67, 65, 67а; улица Винатовского, 26, 28, 30, 17-33; улица Софьи Ковалевской, 1-8; проезд Тимирязева, 3-10; проспект Ленина, 1, 3, 5, 7, 9.

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