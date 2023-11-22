Где в Великих Луках отключат свет 23 и 24 ноября: список улиц

15:59, 22 ноября 2023, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Великих Луках 23 и 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Отключение производится в связи с производством ремонтных работ по адресам: улица Интернациональная, 3, 5; улица Коломенка, 9, 11, 13; СНТ «Маяк-2» 23 ноября. Время отключения с 09:00 до 17:00.

24 ноября с 09:00 до 16:00 – улица Тимирязева, 15, 17, 19, 21; улица Ставского, 73а, 71, 67, 65, 67а; улица Винатовского, 26, 28, 30, 17-33; улица Софьи Ковалевской, 1-8; проезд Тимирязева, 3-10; проспект Ленина, 1, 3, 5, 7, 9.