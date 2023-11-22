Началась регистрация на региональный форум «Найди себя в Псковской области»

16:16, 22 ноября 2023, ПАИ

Началась регистрация на форум «Найди себя в Псковской области», который пройдет в Пскове 14 декабря в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Форум направлен на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи.

Состоять форум будет из двух треков: «Шаг к себе» — молодые люди в возрасте 18–35 лет, «Шаг к молодежи» — специалисты Центров карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона.

На пленарной сессии форума эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе, поделятся личным опытом поиска себя, самоопределения и того, какую роль в карьерном пути каждого из них сыграла Псковская область.

Групповые тренинги, семинары, консультации с психологами и другие активности — все это ждет участников форума «Найди себя в Псковской области».

Форум организован комитетом по труду и занятости Псковской области, проводится при участии президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», трека Росмолодежь. Карьера.