Началась регистрация на региональный форум «Найди себя в Псковской области»
Началась регистрация на форум «Найди себя в Псковской области», который пройдет в Пскове 14 декабря в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Форум направлен на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи.
Состоять форум будет из двух треков: «Шаг к себе» — молодые люди в возрасте 18–35 лет, «Шаг к молодежи» — специалисты Центров карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона.
На пленарной сессии форума эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе, поделятся личным опытом поиска себя, самоопределения и того, какую роль в карьерном пути каждого из них сыграла Псковская область.
Групповые тренинги, семинары, консультации с психологами и другие активности — все это ждет участников форума «Найди себя в Псковской области».
Форум организован комитетом по труду и занятости Псковской области, проводится при участии президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», трека Росмолодежь. Карьера.
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