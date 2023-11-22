Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство очистных сооружений в Порхове идёт по графику

Строительство очистных сооружений в Порхове продолжается в соответствии с графиком. Подрядчик почти завершил земляные работы, возвёл каркас первого павильона и готовится к заливке котлована под второй. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

По словам руководителя подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» Николая Потапова, на следующей неделе строители планируют приступить к обшивке металлоконструкции сэндвич-панелями, а до конца года при благоприятных погодных условиях решить программу-максимум – закончить работы на двух павильонах.

Промежуточный результат работ 22 ноября оценили спикер Собрания Александр Котов и председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. После посещения строительной площадки представители региональной власти приняли участие в общей рабочей планёрке, которую провёл глава муниципалитета Юрий Семёнов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
 

«На строительстве объекта первоначально были объективные трудности, связанные с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. Сейчас документация откорректирована, проходит государственную экспертизу. Денежные средства, выделенные в качестве аванса подрядчику, используются по назначению: закуплено практически всё необходимое оборудование, металлоконструкции для монтажа. Сейчас осуществляются бетонные работы. Строительство ведётся в графике, хотя, конечно, и напряжённо. Подрядчик относится добросовестно, и сегодня можно констатировать, что объект – а срок его сдачи в следующем году – будет завершён вовремя. Тем не менее мы со своей стороны будем осуществлять контроль. Договорились, что по-прежнему будем проводить один раз в две недели планёрки, чтобы контролировать ход выполнения работ и качество», – прокомментировал итог обсуждения и осмотра площадки спикер Собрания Александр Котов.

Двухлетний муниципальный контракт с компанией «Эколос-ПроектСтрой» был заключён в конце марта 2023 года. Строительство очистных сооружений в Порхове осуществляется за счёт средств федеральной программы комплексного развития сельских территорий, которую финансирует Минсельхоз России. Общая стоимость реализации проекта составляет почти 647 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах, рассказал эксперт
22 ноября 2023

Жители Пушкиногорского района продолжат сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
22 ноября 2023

Наталия Соколова: Киберпространство – это теперь наша новая реальность
22 ноября 2023

Сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте»
22 ноября 2023

Новые населённые пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО
22 ноября 2023

Эксперты оценили доступность для инвалидов аэропорта Пскова
22 ноября 2023

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами
22 ноября 2023

Автобус №25 в Пскове будет ездить по прежнему маршруту

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...