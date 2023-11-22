Строительство очистных сооружений в Порхове идёт по графику

16:34, 22 ноября 2023, ПАИ

Строительство очистных сооружений в Порхове продолжается в соответствии с графиком. Подрядчик почти завершил земляные работы, возвёл каркас первого павильона и готовится к заливке котлована под второй. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По словам руководителя подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» Николая Потапова, на следующей неделе строители планируют приступить к обшивке металлоконструкции сэндвич-панелями, а до конца года при благоприятных погодных условиях решить программу-максимум – закончить работы на двух павильонах.

Промежуточный результат работ 22 ноября оценили спикер Собрания Александр Котов и председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. После посещения строительной площадки представители региональной власти приняли участие в общей рабочей планёрке, которую провёл глава муниципалитета Юрий Семёнов.





«На строительстве объекта первоначально были объективные трудности, связанные с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. Сейчас документация откорректирована, проходит государственную экспертизу. Денежные средства, выделенные в качестве аванса подрядчику, используются по назначению: закуплено практически всё необходимое оборудование, металлоконструкции для монтажа. Сейчас осуществляются бетонные работы. Строительство ведётся в графике, хотя, конечно, и напряжённо. Подрядчик относится добросовестно, и сегодня можно констатировать, что объект – а срок его сдачи в следующем году – будет завершён вовремя. Тем не менее мы со своей стороны будем осуществлять контроль. Договорились, что по-прежнему будем проводить один раз в две недели планёрки, чтобы контролировать ход выполнения работ и качество», – прокомментировал итог обсуждения и осмотра площадки спикер Собрания Александр Котов.



Двухлетний муниципальный контракт с компанией «Эколос-ПроектСтрой» был заключён в конце марта 2023 года. Строительство очистных сооружений в Порхове осуществляется за счёт средств федеральной программы комплексного развития сельских территорий, которую финансирует Минсельхоз России. Общая стоимость реализации проекта составляет почти 647 млн рублей.