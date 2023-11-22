Глава Фонда капремонта: Повторяю, лифты в Великих Луках установят до Нового года

17:05, 22 ноября 2023, ПАИ

Великолучане, проживающие в многоквартирном доме в переулке Вокзальном, 13, повторно обратились в редакцию Luki-News по вопросу сроков ремонта лифтов, заявленных в объявлении управляющей компании. В «изменённом» объявлении, которое появилось на доме 22 ноября, вновь указали, что работы продлятся с 16 ноября до 1 июня 2024 года.

При первом появлении объявления и сроков ремонта жители возмутились тем, что им придется обходиться без лифтов полгода. Тогда Псковское агентство информации обратилось за разъяснениями в Фонд капитального ремонта Псковской области. Руководитель фонда Андрей Анисимов заявил, что лифты будут запущены и введены в эксплуатацию до Нового года, то есть до 31 декабря 2023 года.



В связи с появлением новых объявлений с фактически старым содержанием ПАИ повторно обратилось к Андрею Анисимову за комментариями.

При повторном обращении Андрей Анисимов разъяснил, что на объявлении указаны сроки по контракту, а в действительности лифты заменят досрочно, до Нового года. «У них указаны контрактные сроки. По контракту у них [подрядчика] не только Великие Луки, но и Псков. Но лифты будут запущены до Нового года», – уточнил он.

«Я урегулирую этот вопрос, чтобы объявление перевесили и поставили реальные сроки капремонта», – заверил он в беседе с корреспондентом ПАИ.