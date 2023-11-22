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Фестиваль воздушного искусства и джампинга пройдёт в Пскове

Фестиваль воздушного искусства и джампинга Pilon-on пройдёт на площадке Городского культурного центра в Пскове 25 и 26 ноября. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на организатора фестиваля Лесю Мамедову.

Фестиваль воздушного искусства и джампинга пройдёт в Пскове. Фото: Елена Костюкович

На фестиваль приедут свыше 360 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Великого Новгорода, Калининграда, Брянска, Выборга и других городов. Также свои выступления продемонстрируют спортсмены из Великих Лук и Пскова. 

«Фестиваль намечается очень масштабный. Даже неожиданно для нашего города, насколько огромным он будет», – отметила Леся Мамедова.

Участники будут бороться не только за медали, но и за главный приз фестиваля в виде 100 тысяч рублей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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