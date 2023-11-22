С производственными возможностями идрицкой колонии ознакомились сотрудники правительства Псковской области

17:38, 22 ноября 2023, ПАИ

Специалисты комитетов по образованию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона, а также Управления автомобильных дорог Псковской области посетили исправительную колонию № 3, расположенную в поселке Идрица Себежского района. Главной целью визита стало ознакомление с возможностями промышленной зоны учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Первыми для посещения стали участки металлообработки, сортировки полиэтилена, а также швейный цех. На каждом объекте гости пообщались с трудоустроенными осужденными, оценили качество и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, увидели основные этапы технологического процесса.

Кроме того, представители региональных исполнительных органов побывали и в ведомственном профессиональном училище № 39, где осужденные обучаются профессиям сварщика, машиниста-кочегара и швеи, побеседовали с мастерами и обучающимися.

«Между УФСИН и правительством области выстроены крепкие партнерские отношения, совместно решается ряд важных для региона социальных вопросов, – отметили в пресс-службе. – Учреждения уголовно-исполнительной системы для нужд муниципальных образований производят остановочные комплексы, торговые павильоны, контейнеры и площадки для твердых бытовых отходов, велопарковки, различные ограждения и другое».