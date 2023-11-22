В России предложили привлечь судебных приставов к расследованию уголовных дел

18:47, 22 ноября 2023, ПАИ

Судебных приставов в России хотят привлечь к расследованию преступлений, связанные с исполнительным производством, либо совершённых в его процессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста Владимира Ведерникова.

Подобная инициатива содержится в проекте концепции развития системы принудительного исполнения до 2030 года. Работу над ней завершают Минюст и ФССП.

По словам Владимира Ведерникова, уже была одобрена идея закрепления за органами принудительного исполнения России права проводить расследование преступлений в форме предварительного следствия по уголовным делам, связанных с исполнительным производством.

В частности, судебные приставы смогут расследовать дела о мошенничестве при предъявлении поддельного исполнительного листа, об изготовлении и использовании иных поддельных документов в ходе исполнительного производства. Сейчас такие дела расследует МВД России.