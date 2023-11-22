Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»

19:08, 22 ноября 2023, ПАИ

Концерт в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» прошёл в Опочецком районе, сообщает газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



















На сцене выступил зажигательный коллектив из Венесуэлы Herencia, который показал «настоящее музыкальное шоу, вовлекающее своими латиноамериканскими ритмами всех опочан».

Песню «Россия большая, великая», посвящённую симпатии сербов к России, исполнила пятнадцатилетняя Павлина Радованович из Косово.

Перед зрителями выступил из Великобритании Джими Мак Рейсвою. «Замечательный волынщик, он буквально выплеснул любовь к нашей стране звуками своего музыкального инструмента, исполнив не только родные этнические мотивы, но и попурри из русских народных песен. Зрители с радостью подхватывали знакомые с детства мелодии: «Ой, полным полна моя коробушка», «Полюшко-поле», «Подмосковные вечера», – рассказали в газете.

С песнями о любви к Родине выступила и жительница Опочки Дарья Романова.

В финале вечерней программы все артисты вышли на сцену и исполнили песню «Расцветали яблони и груши».

«Концертная программа состоялась при полном аншлаге. Местные жители тепло встретили зарубежных артистов, подарив им свои эмоции, позитив, хорошее настроение и бурные аплодисменты», – подытожили в газете.