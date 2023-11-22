Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»

Концерт в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» прошёл в Опочецком районе, сообщает газета «Красный маяк».

  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
    Фото: газета «Красный маяк»

На сцене выступил зажигательный коллектив из Венесуэлы Herencia, который показал «настоящее музыкальное шоу, вовлекающее своими латиноамериканскими ритмами всех опочан».

Песню «Россия большая, великая», посвящённую симпатии сербов к России, исполнила пятнадцатилетняя Павлина Радованович из Косово.

Перед зрителями выступил из Великобритании Джими Мак Рейсвою. «Замечательный волынщик, он буквально выплеснул любовь к нашей стране звуками своего музыкального инструмента, исполнив не только родные этнические мотивы, но и попурри из русских народных песен. Зрители с радостью подхватывали знакомые с детства мелодии: «Ой, полным полна моя коробушка», «Полюшко-поле», «Подмосковные вечера», – рассказали в газете.

С песнями о любви к Родине выступила и жительница Опочки Дарья Романова.

В финале вечерней программы все артисты вышли на сцену и исполнили песню «Расцветали яблони и груши».

«Концертная программа состоялась при полном аншлаге. Местные жители тепло встретили зарубежных артистов, подарив им свои эмоции, позитив, хорошее настроение и бурные аплодисменты», – подытожили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Прием, запретный лёд и уточненный дизайн-код: итоги дня, 22 ноября 2023 года
22 ноября 2023

Конкурс молодёжных проектов «Есть идея!» стартует в Псковском районе
22 ноября 2023

Самый популярный запрос у клиентов назвала псковский психолог
22 ноября 2023

Обязательные уроки по кибербезопасности планируют ввести в школах России
22 ноября 2023

Опочане приняли эстафету международного фестиваля «На том стоим»
22 ноября 2023

О борьбе с вредителями поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 ноября 2023

Методы борьбы с тараканами назвали псковичам
22 ноября 2023

Более 250 участников собрал детско-родительский форум в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...