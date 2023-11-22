Конкурс молодёжных проектов «Есть идея!» стартует в Псковском районе
IV муниципальный конкурс молодёжных проектов «Есть идея!» стартует в Псковском районе под девизом «Псковский район, ты часть моей России», сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
Целью конкурса является привлечение молодёжи Псковского района к решению социальных вопросов, развитие творческой и гражданской активности подрастающего поколения.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, воспитанники Псковского районного центра культуры и активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, проживающая на территории Псковского района.
Приём конкурсных заявок продлится до 6 декабря. Очный этап конкурса состоится 15 декабря и будет представлять собой публичную защиту проектов.
С положением о конкурсе молодёжных проектов можно ознакомиться на официальном сайте Псковского района.
«С радостью могу отметить, что проекты-победители прошлых лет успешно реализованы. С каждым годом конкурс становится всё более интересным. Как и в минувшие годы, победители получат грант на реализацию своей идеи. Ждём ваши идеи!» – написала Наталья Фёдорова.
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