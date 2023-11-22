Более 100 человек написали географический диктант на площадке ПсковГУ

20:35, 22 ноября 2023, ПАИ

Ежегодная международная научно-просветительская акция «Географический диктант – 2023» прошла на площадке ПсковГУ сегодня, 22 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Диктант написали более 100 человек, среди которых жители Пскова, Псковского и Печорского районов области.

Перед началом акции участники ознакомились с выставкой книг, полученных библиотекой ПсковГУ в дар от Русского географического общества, и узнали о деятельности Псковского регионального отделения РГО и кафедры географии. Для них также прозвучало поздравление с борта Международной космической станции.

В рамках диктанта участники отметили на вопросы по физической, социально-экономической географии, этно- и литературной географии России. В этом году среди заданий был также вопрос про Псков.

В конце мероприятия самые юные участники получили памятные подарки Псковского регионального отделения РГО.

Отмечается, что правильные ответы на задания разместят на сайте РГО 10 декабря, а 12 декабря там же каждый участник сможет узнать свой результат.