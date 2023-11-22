Студентов ПсковГУ приглашают поучаствовать в спортивном онлайн-челлендже «Зимний пульс России»

20:58, 22 ноября 2023, ПАИ

Учащихся ПсковГУ приглашают присоединиться к всероссийскому студенческому спортивному онлайн-челленджу АССК России «Зимний пульс России», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Мероприятие включает два тура: первый – с 27 ноября по 3 декабря, второй – с 3 по 10 декабря.

Турнир проводится в личном и командном зачётах для мужчин и женщин в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) по следующим видам физической активности: бег, хайкинг/ходьба, катание на велосипеде, катание на беговых лыжах, катание на горных лыжах или сноуборде, катание на коньках.

Обязательным условием учёта результатов является фиксация активностей в мобильном приложении Adidas Running или Relive и сохранение скриншотов активностей в личных папках на «Яндекс.Диске».

Для участия необходимо зарегистрироваться. Только после этого спортсмен попадает в список, а на указанный e-mail приходит подтверждение об участии.

Подробнее о челлендже – в положении.