К реставрации церкви Николы со Усохи готовятся в Пскове

22:17, 22 ноября 2023, ПАИ

Полным ходом идёт подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи XVI века в Пскове, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект предусматривает понижение уровня грунта вокруг храма до исторической отметки основания древней постройки.

В ходе предпроектных работ специалисты выполнили археологические изыскания и раскрыли фундаменты утраченных архитектурных объёмов церкви. В настоящий момент продолжается выемка грунта.

В дальнейшем планируется воссоздание галерей по историческим описаниям XVI века, раскрытие крыльца XVII века, устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки, восстановление кладки фундамента, устройство полов, инъектирование трещин и укрепление кладки стен.

Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она неоднократно горела и перестраивалась. Реставрация осуществлялась в 1945–1955 годах Юрием Спегальским. Тогда была разобрана колокольня конца XVIII века, восстановлено восьмискатное покрытие четверика, воссоздана северная галерея. В 1964–1966 годах воссоздана звонница и над четвериком сооружена глава луковичной формы с лемехом. В 2016–2017 годах были отремонтированы фасады и купола, заменён лемех.

Отмечается также, что уже подготовлен проект благоустройства территории в исторической части Пскова в границах крепостных стен Среднего города.