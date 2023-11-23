139 правонарушений в сфере охраны водных ресурсов выявили на Северо-Западе за неделю

07:41, 23 ноября 2023, ПАИ

71 рейдовое мероприятие, направленное на пресечение браконьерской деятельности и сохранение водных биологических ресурсов проведено с 13 ноября по 19 ноября государственными инспекторами рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 139 административных правонарушений. Из них в следственные органы передано четыре материала с признаками состава уголовного преступления (три материала в ОМВД города Вытегра Вологодская область, один материал в МО МВД «Бежаницы» Псковская область).

Изъяты шесть плавательных средств (лодок), три лодочных мотора; 66 орудия лова; 129,7 килограмм незаконно добытых водных биологических ресурсов.