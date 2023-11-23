Автобусную остановку в центре Печор временно перенесли

08:23, 23 ноября 2023, ПАИ

Автобусную остановку в центре Печор временно перенесли. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Автобусную остановку «Кинотеатр» временно закрыли. С 22 ноября общественный транспорт отправляется от остановки «Площадь Победы», – пишет газета.

Сообщается также, что остановка перенесена в связи с проведением работ по ремонту дороги.