Автобусную остановку в центре Печор временно перенесли
Автобусную остановку в центре Печор временно перенесли. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
«Автобусную остановку «Кинотеатр» временно закрыли. С 22 ноября общественный транспорт отправляется от остановки «Площадь Победы», – пишет газета.
Сообщается также, что остановка перенесена в связи с проведением работ по ремонту дороги.
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