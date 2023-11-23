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Общество

Коммунальщики Пскова вышли на уборку снега

Коммунальные службы Пскова сегодня ночью и утром, 23 ноября, вышли на уборку снега. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки города», – говорится в сообщении.

Уборка снега в Пскове. Фото здесь и далее: Борис Елкин "ВКонтакте"

Напомним, о сильном снегопаде и ветре предупреждают псковичей 23 ноября.

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