Коммунальщики Пскова вышли на уборку снега
Коммунальные службы Пскова сегодня ночью и утром, 23 ноября, вышли на уборку снега. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки города», – говорится в сообщении.
Напомним, о сильном снегопаде и ветре предупреждают псковичей 23 ноября.
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