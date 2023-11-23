Коммунальщики Пскова вышли на уборку снега

08:48, 23 ноября 2023, ПАИ

Коммунальные службы Пскова сегодня ночью и утром, 23 ноября, вышли на уборку снега. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки города», – говорится в сообщении.

Напомним, о сильном снегопаде и ветре предупреждают псковичей 23 ноября.