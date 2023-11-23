Виртуальный концертный зал откроют в Опочке в 2024 году
Виртуальный концертный зал появится в Опочецком районном доме культуры в 2024 году. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, проводится ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов.
В этом году Опочецкий районный центр культуры стал победителем среди 49 регионов России, набрав максимальное количество баллов для победы – 150.
Виртуальный концертный зал – это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.
На техническое оборудование зала Опочецкого районного дома культуры будет выделено 2,5 млн рублей.
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