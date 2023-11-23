Самолёт из Москвы в Псков опаздывает

09:54, 23 ноября 2023, ПАИ

Самолёт из московского аэропорта Внуково вылетел в Псков на 50 минут позже указанного в расписании времени, сообщают ПАИ пассажиры. В аэропорт имени княгини Ольги самолёт приземлится с опозданием. Указанное ожидаемое время приземления – 9:53 мск.

По словам директора аэропорта Пскова Артёма Тарасова, рейс из Пскова в Москву вылетит только на 5-10 минут позднее указанного в расписании времени. По расписанию вылет в 10:35 мск.