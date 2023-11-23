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Общество

Ремонт крыши завершён в санатории «Хилово»

Ремонт кровли и подкровельного пространства завершён в корпусе № 6 с номерами повышенной комфортности в профсоюзной здравнице «Хилово» в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Ремонт крыши завершён в санатории «Хилово». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе работ отремонтировали кровлю, заменили мауэрлат, стропильную систему, свесы, установили водосточную систему и снегозадержатели, отметили в санатории.

«Нагрузка на наши здравницы в последние три года значительно выросла, спрос растёт. Поэтому мы совместно с руководителями наших учреждений прилагаем все усилия для того, чтобы предоставить нашим гостям максимально комфортный отдых», – прокомментировал окончание ремонтных работ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Фонд не новый, на поддержание объектов в должном состоянии идут значительные средства, в планах более значительные работы по профсоюзным санаториям и базам отдыха, уточнил он.

Здание корпуса № 6 расположено в удобном месте – между корпусами № 2 и 3. Оно было построено в послевоенные годы, ранее в нём находилась библиотека. После ремонта корпус был перепрофилирован для размещения отдыхающих.

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