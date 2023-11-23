Безработный украл детали трактора в Новосокольническом районе

11:08, 23 ноября 2023, ПАИ

Безработный житель Новосокольнического района украл детали трактора, чтобы их продать. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Минкино Новосокольнического района с трактора «МТЗ-82А», стоявшего у дома местного жителя, неизвестный украл два карданных вала и подвесное оборудование. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный 35-летний житель Новосокольнического района.

По версии следствия, мужчина вывез похищенные детали на автомобиле и уже подготовил их к продаже. Однако полицейские сумели быстро разыскать его и изъяли краденые детали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.