Жители Псковской области могут участвовать в конкурсе «Мастера гостеприимства»

11:39, 23 ноября 2023, ПАИ

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил новый, четвертый сезон главного туристического конкурса страны. Жители Псковской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подать заявку на участие можно до конца 2023 года.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Всего с 2019 года к проекту присоединилось более 100 тыс. человек из 88 регионов России и 29 иностранных государств, 30% из которых — представители молодежи.

За три сезона заявки на главный туристический конкурс страны «Мастера гостеприимства» подали 116 жителей Псковской области, 4 человека стали финалистами и 3 объявлены победителями.

«Дорогие друзья! Проект «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» даст вам возможность почувствовать себя уверенно, проявляться ярко, дарить поддержку и получать знания в своей любимой отрасли гостеприимства! С семьей мастеров гостеприимства все по плечу, присоединяйтесь!» — отметила посол гостеприимства Псковской области, руководитель гостевого дома с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад» Анастасия Князькова.

За годы реализации кадровый конкурс масштабировался в крупнейший туристический проект страны с разными направлениями развития участников и огромным сообществом специалистов индустрии гостеприимства.

«Одним из самых добрых, душевных и востребованных проектов на платформе «Россия — страна возможностей» является конкурс «Мастера гостеприимства», ведь он объединяет людей, вкладывающих силы и душу в развитие регионов нашей страны. Недавно проект отметил свой четвертый день рождения, а сегодня мы запустили четвертый сезон конкурса, в котором откроются два направления: для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. Участники смогут получить денежный грант, личное карьерное продюсирование, поддержку проекта и возможность поработать с опытным наставником. Отдельные возможности заявить о себе, презентовать свои социальные проекты, пройти профильные стажировки получит молодежь», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Проект включает четыре направления: сообщество, образование, специальные продукты и конкурс. На сайте welcomecup.rsv.ru можно подробнее ознакомиться с каждым, подать заявку и стать частью большого душевного сообщества мастеров. Возраст участников от 18 лет.