Псковичи стали победителями и призёрами премии Росприроднадзора

13:08, 23 ноября 2023, ПАИ

Участники III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» из Псковской области завоевали первое место и специальные призы конкурса. Псковичка Марина Горкавенко победила в номинации «ESG-поколение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

16-летняя Марина Горкавенко выступила с работой «Аварийные гаражи», сняла репортаж об аварийных гаражах.

В этом году на конкурс дети и взрослые из Псковской области прислали 1 747 работ. Шесть проектов удостоены звания победителя и обладателя специального приза от членов жюри. Всего из всех 89 регионов России и ещё 63 стран ближнего и дальнего зарубежья поступило свыше 80 тысяч заявок. Это в 14,5 раза больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила пять континентов.

В судейскую коллегию входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и учёный Николай Дроздов, российский путешественник Фёдор Конюхов, народный артист России Игорь Бутман, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ректор НИУ «ВШЭ» Никита Анисимов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, российский футболист Алексей Смертин, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.