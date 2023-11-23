ПсковГУ защитил программу развития вуза «Приоритет 2030» по проекту Минобрнауки России

13:00, 23 ноября 2023, ПАИ

Команда ПсковГУ приняла участие в заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора российских образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». На мероприятии делегация выступила с докладом о результатах реализации программы развития вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Команда ПсковГУ под руководством ректора Натальи Ильиной представила ключевые результаты деятельности университета в период с 2020 по 2023 год.

«Программа академического лидерства «Приоритет 2030» позволила ПсковГУ развернуть ситуацию на 180 градусов и создать в регионе конкурс на выпускника: сегодня уже с первого курса ребята имеют место работы благодаря проекту «Непрерывная практика», а с 3-4 устраиваются по трудовой», – отметила ректор Наталья Ильина.

Второе важное достижение, по мнению Натальи Ильиной, что ПсковГУ доверяют федеральную повестку. Университет вошёл в систему общего, среднего и высшего образования Беларуси и таким образом стал проводником российского образования в республике.

«Наш консорциум «Вместе» [Консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе». – ПАИ] сейчас объединяет вузы, которые находятся во всех шести регионах Республики Беларусь. Мы полностью отработали с ними сетевые образовательные программы и программы двойных дипломов. Мы создали с ними сетевые лаборатории, журналы и диссертационный совет в заявке. Мы с ними вместе выстраиваем стратегию молодёжной политики и стратегию научно-технологического развития, то есть мы переходим в модель Высшей Школы Союзного государства», – подчеркнула ректор Псковского госуниверситета.

По её словам, университет является исполнителем приоритетных направлений, указанных в стратегии научно-технологического развития РФ, в экологии, биомедицине, приборостроении и выполняет приоритетные задачи, поставленные перед российской наукой и образованием руководителем страны.