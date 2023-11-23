Каждый третий работающий пскович рассказал о конфликтах из-за отпусков
32% псковичей сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков, сообщается в опросе SuperJob.
Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. 27% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 5% горожан получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам.
В большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (61% опрошенных).
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