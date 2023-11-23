В Порховском районе ограничат движение для проведения памятных мероприятий, посвящённых Красухе
Движение автотранспорта ограничат на участке дороги Нестрино – Остров в Порховском районе 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Введение ограничения связано с проведением мероприятия, посвящённого 80-летию памяти сожжённой деревни Красуха в Порховском районе.
Ограничение движения вводится с 11:30 до 13:00 27 ноября. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения Подсевы – Славковичи, Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, Нестрино – Остров, по автодороге общего пользования федерального значения Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.
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