В Порховском районе ограничат движение для проведения памятных мероприятий, посвящённых Красухе

15:04, 23 ноября 2023, ПАИ

Движение автотранспорта ограничат на участке дороги Нестрино – Остров в Порховском районе 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Введение ограничения связано с проведением мероприятия, посвящённого 80-летию памяти сожжённой деревни Красуха в Порховском районе.

Ограничение движения вводится с 11:30 до 13:00 27 ноября. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения Подсевы – Славковичи, Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, Нестрино – Остров, по автодороге общего пользования федерального значения Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.