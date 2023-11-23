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Общество

В Пскове дети переключились с TikTok на мессенджеры

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86 %. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. В Пскове тренд совпадает с общероссийским, сообщили эксперты «Мегафона». В основе исследования – обезличенные данные абонентов, использующих тариф «Мегафон Kids». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

В Пскове дети переключились с TikTok на мессенджеры. Фото предоставлено ПАО «Мегафон»

В целом дети стали тратить на 26 % больше мобильного интернета, чем в 2022 году (данные за первые десять месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года), однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32 %), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30 %.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15 %), потерявшие пять процентных пунктов в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвёртую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9 % и 7 % мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26 % и 41 %, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (плюс один процентный пункт). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86 %, и WhatsApp, прибавивший 45 %.

Около 4 % мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитория активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44 % больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов («Вкусвилл», «Магнит»). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным спросом на тариф «Мегафон Kids», число подключений которого с января выросло на 19 %, а с октября прошлого года – на 44 %. Одно из его главных преимуществ – защита детей от нежелательного контента: выбранные родителями ресурсы и сайты 18+ будут недоступны для просмотра. Кроме того, тариф ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребёнок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.

Реклама. ПАО «Мегафон».

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