Псковичка выступает на первенстве России по гребле

14:59, 23 ноября 2023, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина выступает на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ, которое проходит с 23 по 27 ноября в Краснодаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

«Всё идёт не по плану. Нам перенесли дистанцию в два километра на сегодня. К тому же решается вопрос о проведении дистанций на 500 и 200 метров. Их могут отменить из-за непогоды», – поделилась псковичка.

Также Елизавета Кожевина рассказала об учёбе в Бронницах и сборах в Краснодаре. «В Краснодаре я нахожусь около двух месяцев. Уже прошло три сбора подряд. На учёбе в Бронницах пока не была, но домашних заданий задают много», – сказала она.

Кроме того, спортсменка отметила, что делает всё возможное, чтобы попасть в молодёжную сборную России.

Напомним, что в этом году Елизавета Кожевина провела яркий сезон. Ей удалось в составе команды Псковской области стать чемпионкой первенства России на дистанции в 5000 метров в Воронеже. Затем она поступила в государственное училище олимпийского резерва города Бронницы и стала выступать на соревнованиях за команду Московской области. На первых же стартах в новой команде ей удалось взять три серебра первенства России по гребле на байдарках в Краснодаре.

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