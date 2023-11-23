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Общество

Екатерина Мизулина: Если кто-то продолжает верить в анонимность в интернете, то он ошибается

Если кто-то продолжает верить в анонимность в интернете, то он ошибается, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с псковскими студентами сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Очень сложно следить за безопасностью в интернете, потому что никогда не знаешь, что и откуда прилетит. Есть виды опасного контента, который системно распространяется. А есть хулиганы, провокаторы, которые что-то совершают, и это требует очень быстрой реакции. Обнаружить такого человека – не всегда просто. Если кто-то продолжает верить в анонимность, особенно в Telegram-каналах, в Discord, которыми вы многие пользуетесь, – это ошибочно», – отметила Екатерина Мизулина.

По её словам, часто происходят случаи обмана в социальных сетях, когда требуется быстрая реакция для решения проблемы.

«Мы живем в ситуации постоянной стихии, не зная, что, когда и как произойдет. Это наша работа, и мы уже к этому привыкли. Кроме того, большое количество и полицейских, и следователей, и прокуроров, и сотрудников других силовых структур работают вместе с нами», – подчеркнула Мизулина.  

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