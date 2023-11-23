72-летняя псковичка получила травму, пытаясь сократить путь под товарняком

15:35, 23 ноября 2023, ПАИ

72-летняя псковичка получила травму, пытаясь сократить путь под товарняком. Происшествие случилось недалеко от станции Псков-Товарный. Как сообщили ПАИ в пресс-службе транспортной полиции, женщина пересекала железнодорожное полотно под остановившимся грузовым составом, но в этот момент поезд тронулся и задел пострадавшую, в результате она получила травму ноги.

Женщина госпитализирована.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.