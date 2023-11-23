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Происшествия

72-летняя псковичка получила травму, пытаясь сократить путь под товарняком

72-летняя псковичка получила травму, пытаясь сократить путь под товарняком. Происшествие случилось недалеко от станции Псков-Товарный. Как сообщили ПАИ в пресс-службе транспортной полиции, женщина пересекала железнодорожное полотно под остановившимся грузовым составом, но в этот момент поезд тронулся и задел пострадавшую, в результате она получила травму ноги.

Женщина госпитализирована.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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