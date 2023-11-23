Депутаты обсудили план приватизации муниципального имущества: дом на Льва Толстого в Пскове оценили в 83 копейки

15:37, 23 ноября 2023, ПАИ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 23 ноября, под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Представители администрации города сообщили, что в 2024 году планируется выставить на продажу шесть объектов, в том числе один объект культурного наследия. Три из них ранее уже выставлялись на продажу, но покупателей не нашлось. Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в случае выполнения этого плана составляет 4,7 млн рублей.

«Почему объект культурного наследия на улице Льва Толстого, 14 оценен всего в 83 копейки?» – поинтересовался Григорий Стороненков. «В соответствии с федеральным законодательством начальная (минимальная) цена продажи таких объектов в случаях, когда те находятся в неудовлетворительном состоянии, устанавливается на конкурсе равной одному рублю. 83 копейки – это цена без учета НДС», – ответили представители администрации.