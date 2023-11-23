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Общество

Более 240 килограммов рыбных консервов сняли с продажи в Псковской области

Более 240 килограммов рыбных консервов сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С начала года специалисты управления исследовали 362 пробы рыбной продукции. Из них 9,7 % проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 2,6 % проб – по физико-химическим показателям, 1,2 % проб – по паразитологическим показателям.

По результатам проверок из оборота снято две партии рыбных консервов массой 242,5 килограмма.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от покупки рыбной продукции у частных лиц в местах несанкционированной торговли.

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