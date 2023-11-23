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Общество

Себежские полицейские разыскали потерявшуюся в беспамятстве женщину

Полицейские нашли потерявшуюся в Себеже женщину, которая страдает провалами в памяти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Себежские полицейские разыскали потерявшуюся в беспамятстве женщину. Фото: газета Себежского района «Призыв». На фото: лейтенант полиции Элина Какаулина

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что пропала её 51-летняя сестра, которая страдает провалами в памяти. Женщины были на рынке, после чего себежанка отправила сестру с покупками в сторону дома, а сама зашла в районный дом культуры, где состоит в хоровом коллективе. Однако, придя домой, женщина увидела, что пакеты с покупками есть, однако сестры нигде нет.

Полицейские незамедлительно разослали всем нарядам ориентировку с приметами потерявшейся пенсионерки. На следующий день инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Себежский» лейтенант полиции Элина Какаулина во время обхода жилого сектора заметила женщину, похожую по описанию в ориентировке. Подойдя к ней, инспектор узнала потерявшуюся.

Сотрудник полиции отвела женщину к себе в квартиру, так как живёт в соседнем доме, вызвала скорую медицинскую помощь, после чего полицейские отвезли её домой.

Как оказалось, женщина не помнит, куда и зачем пошла после уличного рынка.

Сестра найденной женщины поблагодарила Элину Какаулину и сотрудников полиции за оперативное реагирование и неравнодушие к чужой беде.

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