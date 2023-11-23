Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

18:21, 23 ноября 2023, ПАИ

За публикацию в интернете видеозаписи с негативной оценкой Вооруженных сил России житель Пскова заплатит штраф, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пскович разместил в открытом доступе соцсети «ВКонтакте» видеозапись, содержащую негативную оценку Вооруженных сил РФ.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.