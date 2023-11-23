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Спорт

Открытые областные соревнования по воркауту пройдут в Пскове

Открытые областные соревнования по воркауту Workout fest – 2023 пройдут в Пскове на воркаут-площадке 23 декабря. Об этом сообщается в группе Street workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Открытые областные соревнования по воркауту пройдут в Пскове. Фото ПАИ

Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе состоится Workout freestyle (свободный стиль упражнений) для спортсменов в трёх возрастных категориях. На нём каждый из участников выполнит свободную программу, состоящую из нескольких элементов. Продолжительность выступления участников составит от одной до двух минут.

На втором этапе пройдёт воркаут-троеборье в двух возрастных категориях для девушек и четырёх для юношей и мужчин. Итоговые места распределят по результатам выполнения трёх упражнений: подтягивание на турнике по правилам ГТО, отжимание на брусьях для мужчин и от пола для женщин и поднимание прямых ног в висе на турнике.

Победителей соревнований на каждом из этапов в каждой возрастной категории наградят кубками, медалями и грамотами. Призёров наградят грамотами и медалями.

Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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