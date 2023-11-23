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Общество

В Псковской области зафиксирован самый высокий рост среднего чека на ювелирные украшения в СЗФО

Самый высокий рост среднего чека на ювелирные украшения в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) зафиксирован в Псковской области, сообщается в исследовании аналитического центра Sokolov.

За девять месяцев 2023 года на СЗФО приходится лишь 12 % оборота ювелирной розницы страны. Жители Псковской области потратили на украшения 604 миллиона рублей – на 16 % больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Самый высокий рост среднего чека в СЗФО зафиксирован в Псковской области – 6 276 рублей (+29 % год к году), Вологодской области – 4 351 рубль (+28 %) и Карелии – 4 107 рублей (+ 27 %).

По итогам девяти месяцев 2023 года лидером рынка ювелирной розницы СЗФО стал Санкт-Петербург, жители которого потратили на украшения 15,8 миллиарда рублей – на 13 % больше, чем за девять месяцев прошлого года. При этом средний чек в петербургских ювелирных магазинах вырос на 14 % и достиг 8 692 рубля.

На втором месте оказалась Калининградская область, где продажи ювелирных изделий составили 2,56 миллиарда рублей. Средний чек в калининградских ювелирных магазинах оказался самым низким в СЗФО и составил лишь 3 419 рублей (+21 %).

Мурманская область замыкает тройку областей СЗФО по обороту ювелирных украшений. Продажи в области составили 1,44 миллиарда рублей, а средний чек составляет 7 550 рублей (+ 17%).

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