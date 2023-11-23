В Пскове пройдет ХI форум социально ориентированных НКО «Содействие»

18:02, 23 ноября 2023, ПАИ

4-5 декабря на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» пройдет ХI форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Форум является ежегодной главной площадкой, направленной на профессионализацию некоммерческого сектора, обмена опытом в сфере реализации общественных инициатив и тиражирования лучших практик и проектов, а также позволяющей консолидировать органы власти, представителей бизнеса и третьего сектора.

Программа первого дня форума включает в себя работу пленарного заседания на тему «Ориентир на сохранение традиционных ценностей: возможности некоммерческих организаций и ресурсы для развития в Псковской области. Устойчивость сектора: быть, а не казаться», панельной дискуссии «Духовно-нравственный код общества, или «Кто мы и куда?», модерационные сессии на четыре основные темы: «Человек», «Семья», «Общество», «Государство».

Второй день форума предполагает работу трех параллельных площадок: «СМИ и НКО», «Возможности привлечения ресурсов на федеральном уровне», «Краудфандинг».

Модераторами и спикерами форума станут представители Всероссийских Фондов, краундфандинговой площадки «Planeta.ru», ведущие региональные спикеры.

К участию в форуме приглашают представителей некоммерческого сектора Псковской области. Регистрация на форум доступна по ссылке. Регистрационная кампания завершится 30 ноября, в 23:59.

Подробная информация о Форуме публикуется в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Общественные проекты Псковской области» по ссылке https://vk.com/nko.pskovobl.