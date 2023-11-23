Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове пройдет ХI форум социально ориентированных НКО «Содействие»

4-5 декабря на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» пройдет ХI форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Форум является ежегодной главной площадкой, направленной на профессионализацию некоммерческого сектора, обмена опытом в сфере реализации общественных инициатив и тиражирования лучших практик и проектов, а также позволяющей консолидировать органы власти, представителей бизнеса и третьего сектора.

Программа первого дня форума включает в себя работу пленарного заседания на тему «Ориентир на сохранение традиционных ценностей: возможности некоммерческих организаций и ресурсы для развития в Псковской области. Устойчивость сектора: быть, а не казаться», панельной дискуссии «Духовно-нравственный код общества, или «Кто мы и куда?», модерационные сессии на четыре основные темы: «Человек», «Семья», «Общество», «Государство».

Второй день форума предполагает работу трех параллельных площадок: «СМИ и НКО», «Возможности привлечения ресурсов на федеральном уровне», «Краудфандинг».

Модераторами и спикерами форума станут представители Всероссийских Фондов, краундфандинговой площадки «Planeta.ru», ведущие региональные спикеры.

К участию в форуме приглашают представителей некоммерческого сектора Псковской области. Регистрация на форум доступна по ссылке. Регистрационная кампания завершится 30 ноября, в 23:59. 

Подробная информация о Форуме публикуется в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Общественные проекты Псковской области» по ссылке https://vk.com/nko.pskovobl.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 ноября 2023

Удивительные крылья и рога Малефисенты показали пушкиногорцы на конкурсе юных модельеров
23 ноября 2023

В Пскове заключён контракт на расчистку реки Псковы
23 ноября 2023

Услышать звон колоколов Печерской обители можно на выставке в Москве
23 ноября 2023

Профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области
23 ноября 2023

Участник псковской музыкальной группы «Постоянные» раскрыл секрет продуктивной работы
23 ноября 2023

Более 240 килограммов рыбных консервов сняли с продажи в Псковской области
23 ноября 2023

О трагедии в деревне Красуха рассказали школьникам в Псковском музее
23 ноября 2023

Ускорить темп строительства магистральных сетей в Борисовичах призвала подрядчика Наталья Фёдорова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...