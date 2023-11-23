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Культура

Выставка арт-объектов открылась в Пскове

Выставка псковского художника Сергея Семёнова открылась в Пскове сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Выставка арт-объектов открылась в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

Напомним, экспозиция посвящена 65-летию живописца Сергея Семёнова. На выставке представлены полотна, созданные художником за последние годы, и несколько работ более раннего периода.

Сергей Семёнов родился в Псковском районе. Детство и юность прошли в Порхове. С 2006 года он является членом Союза художников России. Активный участник региональных и всероссийских выставок.

Авторские картины можно увидеть в выставочном зале Союза художников России по адресу: улица Ленина, 1.

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