Выставка арт-объектов открылась в Пскове

18:29, 23 ноября 2023, ПАИ

Выставка псковского художника Сергея Семёнова открылась в Пскове сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ













Напомним, экспозиция посвящена 65-летию живописца Сергея Семёнова. На выставке представлены полотна, созданные художником за последние годы, и несколько работ более раннего периода.

Сергей Семёнов родился в Псковском районе. Детство и юность прошли в Порхове. С 2006 года он является членом Союза художников России. Активный участник региональных и всероссийских выставок.

Авторские картины можно увидеть в выставочном зале Союза художников России по адресу: улица Ленина, 1.