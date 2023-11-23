Удивительные крылья и рога Малефисенты показали пушкиногорцы на конкурсе юных модельеров

18:48, 23 ноября 2023, ПАИ

Районный конкурс юных модельеров «Модные фантазии. Экомода» прошёл в актовом зале СОШ имени Пушкина в Пушкинских Горах сегодня, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»





























Показ костюмов из бросовых материалов проходил в двух номинациях «Эколеди» и «Экошоу» в трёх возрастных группах.

В показе приняли участие 30 юных моделей в возрасте от пяти до 14 лет, среди которых было и четверо мальчиков.

Костюмы были выполнены из различных материалов: пакетов для мусора, одноразовой посуды, пластика, картона, бумаги, газет, игральных карт, клеенчатых скатертей, скотча, пробок от бутылок и плёнок от старых кассет.

Проигравших в конкурсе не оказалось. Каждый участник был удостоен призового места, а обладатели костюмов, удививших публику, также получили почётное гран-при.

Гран-при за костюм «Царевна Лебедь» получила Алиса Никитина.

«В момент её появления из-за кулис, она целиком была укутана лебедиными крыльями. Милый образ превзошёл все ожидания зрителей, особенно когда девочка расправила крылья и продемонстрировала их во всей красе. Крылья оказались просто огромными. Как позже рассказала её мама Наталья Никитина, которая сама придумала и воплотила идею в жизнь, на изготовление костюма ушло почти две недели кропотливого труда. Крылья выполнены из 22 метров подложки под ламинат, а каркас – из металлопластиковой трубы. Крылья удерживаются на заплечных лямках и поддерживающей повязки на талии. Каждое пёрышко вырезано вручную и прикреплено горячим клеем. Несмотря на внушительный размер, костюм оказался очень лёгким», – отметили в газете.

Ещё одного гран-при была удостоена шестилетняя Алиса Яковлева за костюм «Малефисента».

«Изначально мы выбирали идею для костюма между медузой и единорогом. Но семейный просмотр фильма «Малефисента» вдохновил нас на рогато-крылатый образ. Прямо во время просмотра из подручных средств появились рога. За основу взяли бумаги, придали ей форму и закрепили фольгой. И обмотали чёрной изолентой», – рассказала мама Алисы Дарья Яковлева.

«Все участники и зрители оказались в полном восторге от мероприятия, и очень надеются, что показ мод в Пушкинских Горах станет ежегодной традицией», – заключили в газете.

Организатором конкурса и модного дефиле стала Пушкиногорская школа искусств имени Гейченко.