Два человека пострадали в ДТП в Островском районе

19:06, 23 ноября 2023, ПАИ

49-летний водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на трассе Санкт-Петербург – Киев около деревни Заньково в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, автомобиль зацепился за обочину.

В аварии пострадала 41-летняя пассажирка, её госпитализировали в медучреждение. Водитель также пострадал, но от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.