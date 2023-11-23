Два человека пострадали в ДТП в Островском районе
49-летний водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на трассе Санкт-Петербург – Киев около деревни Заньково в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, автомобиль зацепился за обочину.
В аварии пострадала 41-летняя пассажирка, её госпитализировали в медучреждение. Водитель также пострадал, но от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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